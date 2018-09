Il Città di Termoli esce sconfitto dalla seconda gara di Coppa Italia giocata nel pomeriggio di oggi, domenica 2 settembre, a Vairano contro la Vairanese. Dopo i 90 minuti di gioco sul campo avversario finisce 4-0 per la squadra di casa.

“Ci aspettavamo una sconfitta – commentano dalla società – abbiamo iniziato la preparazione tardi, abbiamo fatto un carico di lavoro grande per affrontare meglio il campionato. Ma è solo una gara e siamo all’inizio – aggiungono – la strada è lunga e invitiamo tutti a tornare allo stadio e a sostenerci“, concludono.

Nel debutto in coppia Italia domenica scorsa 26 agosto in trasferta sul campo del Trivento, il Città di Termoli aveva vinto per 1-0. Decisivo un gol di Cirigliano che ha permesso ai ragazzi di Mister Capaccione di portare a casa tre punti nel primo turno del girone B della Coppa Italia Molise. Giovedì 30 agosto invece, in casa davanti a una cinquantina di tifosi, l’amichevole con la Primavera del Foggia. Tra le due compagini era finita 0-0, un buon test per i giallorossi in attesa del campionato di Eccellenza che inizierà il 9 settembre prossimo.