Controlli e video-ispezioni alla condotta del depuratore: si comincia oggi

Lavori di verifica e ispezione della condotta sottomarina al servizio del depuratore comunale del porto. La società Crea Gestioni, che continua a occuparsi di rete idrica e fognaria e depuratore di Termoli nell’attesa che subentri il nuovo gestore anche per l’impianto del Sinarca, ha presentato una richiesta alla Capitaneria di porto per poter svolgere lavori subacquei finalizzati a chiarire le condizioni della condotta che scarica i liquami del depuratore a due chilometri e mezzo dall’impianto, in mare aperto.

La ditta Sub Service farà quindi gli interventi richiesti con una video-ispezione: interventi affidati a sub dell’ unità navale Andrea della Capitaneria di Porto di Termoli, che si svolgeranno di giorno e a cadenza quindicinale da oggi 21 settembre fino al prossimo 15 dicembre. Per questa ragione è interdetta dalla Guardia Costiera della città, alla navigazione e alla sosta di tutte le unità navali, la zona acquea interessata.

Nessuna attività collegata all’uso del mare, sia di superficie che subacquea, è consentita per un raggio non inferiore a 200 metri dalla barriera frangiflutti davanti al depuratore. I risultati della ispezione subacquea saranno comunicati al Comune di Termoli e di conseguenza anche alla cittadinanza nel momento in cui saranno terminati.