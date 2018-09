Controlli antidroga al Terminal e vicino alle scuole: cani e finanzieri in azione

I luoghi sensibili di Campobasso sono gli osservati speciali di questa giornata di riapertura delle scuole: la guardia di finanza, col supporto dei cani antidroga, sta monitorando gli istituti della città ma anche stazioni degli autobus e ferroviarie per prevenire lo spaccio di stupefacenti.

In concomitanza con questa ripresa dell’attività scolastica gli uomini delle fiamme gialle hanno voluto anche fare un bilancio degli ultimi 4 anni di attività sul fronte della repressione delle droghe.

“Oltre mille le persone segnalate a vario titolo, delle quali circa centocinquanta per violazioni penali collegate al traffico di stupefacenti e ben quaranta spacciatori tratti in arresto. L’attività del comando provinciale ha consentito altresì il sequestro record (per il Molise) di oltre due tonnellate delle cosiddette droghe “leggere” (hashish e marijuana), circa due chili e mezzo di droghe “pesanti” (cocaina, eroina, altre droghe sintetiche) ed il sequestro di diverse piantagioni di canapa indiana per un totale di circa 400 piante”.

Insomma, l’attenzione per il fenomeno da parte della forze dell’ordine è massima come evidenziato anche dal procuratore capo Nicola D’Angelo nella sua conferenza di due giorni fa a Campobasso.

“Particolare attenzione da parte delle fiamme gialle è stata posta nei riguardi del mondo giovanile. Sono stati svolti, nel solo ultimo triennio, con l’ausilio delle unità cinofile del Corpo, oltre sessanta controlli antidroga presso le scuole della provincia (su richiesta dei competenti dirigenti scolastici), accertamenti che hanno tra l’altro evidenziato, oltre al crescente consumo di sostanze stupefacenti da parte dei giovani studenti, anche attività di vero e proprio spaccio poste in essere nelle adiacenze delle strutture scolastiche stesse con la segnalazione alla competente autorità giudiziaria di due studenti”.