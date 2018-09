Controlli al seno gratuiti, camper mobile al San Timoteo

All’ospedale San Timoteo di Termoli sarà possibile sottoporsi allo screening oncologico al seno gratuito da lunedì 17 al 28 settembre. L’esame diagnostico sarà possibile per le donne – residenti in Molise – tra i 50 e i 69 anni che non hanno già effettuato una mammografia nel programma screening regionale negli ultimi 24 mesi.

“Oltre a chi ha già ricevuto o riceverà una lettera d’invito a casa, Regione e ASReM hanno inteso estendere la possibilità di partecipare anche alle donne non invitate” fa sapere la dirigenza dell’azienda sanitaria del Molise all’Ansa. Un camper sarà disponibile nell’arco dell’anno sull’intero territorio regionale.

“Il tumore della mammella è la neoplasia più frequente nella popolazione femminile, rappresenta il 30% di tutti i tumori – spiega l’Asrem -. Negli ultimi decenni si è registrato un costante aumento di frequenza di diagnosi, accompagnata, però, da una riduzione della mortalità, anche a livello regionale. Ciò è stato possibile anche grazie alla sempre più ampia diffusione della diagnosi precoce”.