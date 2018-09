Ha intascato 2200 euro in contanti credendo di non essere visto e sottovalutando la presenza di telecamere. Poi ha finto di sentirsi male ed è andato via pensando di averla fatta franca. Ma la polizia, dopo la denuncia dell’ istituto di credito che aveva subito il danno, l’ha scoperto e l’ha denunciato per furto aggravato. Nei guai un 39enne di Termoli, ex guardia particolare giurata, che lavora in un istituto di vigilanza di Campobasso con mansioni amministrative.

L’episodio è avvenuto pochi giorni fa, quando il 39enne impiegato, al momento del conteggio del denaro ritirato ai clienti, ha intascato la cospicua somma in contanti cercando di nascondere quello che stava facendo con un secchio della spazzatura. Subito dopo aveva finto un malore e così si era allontanato dal luogo di lavoro.

Tuttavia i suoi colleghi, continuando a contare le banconote, si sono accorti del denaro che mancava. Sono stati immediatamente visionati i filmati delle telecamere interne alla struttura che hanno mostrato come l’uomo aveva rubato quei soldi.

È partita quindi una denuncia alla polizia e la Squadra Mobile di Campobasso si è messa immediatamente al lavoro acquisendo diverse prove necessarie a supportare l’accusa nei confronti dell’uomo che ora è stato denunciato alla Procura della Repubblica.

Inoltre le forze dell’ordine hanno provveduto a ritirare la pistola e le munizioni in possesso del 39enne che le deteneva legalmente in quanto ex guardia particolare giurata. Inoltre nei suoi confronti è stata proposta alla Prefettura di Campobasso il divieto di detenzione di armi, munizioni ed esplosivi.

Il 39enne è stato poi convinto dai colleghi di lavoro a riconsegnare all’istituto di vigilanza i soldi che aveva rubato.