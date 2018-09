Consiglio comunale convocato per mercoledì, bilanci 2017 e 2018 tra i temi

Nuova riunione del Consiglio comunale di Termoli. Il Presidente del Consiglio comunale, l’avvocato Manuela Vigilante, ha convocato la prossima seduta di assise civica per il giorno mercoledì 26 settembre alle ore 16 in prima convocazione e per il giorno giovedì 27 settembre alle ore 17 in seconda convocazione nella Sala consiliare, in seduta Straordinaria.

All’ordine del giorno – fanno sapere dal Comune di Termoli – ci sono: l’approvazione del bilancio consolidato per l’anno 2017; la deliberazione di Giunta Comunale 200 del 16 agosto relativa alla ratifica della variazione d’urgenza del bilancio di previsione dell’anno 2018; il riconoscimento della legittimità di alcuni debiti fuori bilancio; l’acquisizione da parte del patrimonio comunale della strada di via Saverio Cannarsa e, infine, il recesso dall’associazione ‘Cittàslow – Rete internazionale delle città del buon vivere’.