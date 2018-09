Condannato per pedofilia, don Felix torna a celebrare messa

C’è chi non lo ha mai dimenticato. Fino a qualche anno fa di don Felix ne ha parlato tutta Italia. Ed ora il suo nome torna in cronaca: il prete condannato nel 2004 per pedofilia è tornato a celebrare messa a Malta, la sua terra di origine, come riferiscono alcuni articoli comparsi sui quotidiani locali.

Pure in Molise c’è chi ricorda di don Felix, parroco in diversi centri della nostra regione. Ma durante il periodo di sacerdozio a Cercemaggiore, quando supportava l’anziano parroco del paese, scoppiò una ‘guerra’. Era il 2009. Si scoprì che il sacerdote originario di Malta era stato condannato per molestie sessuali su 17 ragazzini di età compresa tra i 10 e i 14 anni e trovato in possesso di filmati pedopornografici. Tutto era avvenuto in un paese della provincia di Grosseto nel 2003.

Don Felix Cini aveva patteggiato la condanna, considerata la strada più breve per chiudere la vicenda.

Nonostante fossero trascorsi alcuni anni, nel centro a pochi chilometri da Campobasso la presenza del prete condannato per pedofilia mise in allarme la comunità. Nacque pure un comitato per chiedere l’allontanamento di una figura considerata inopportuna. Quel passato era troppo ‘pesante’, ingombrante, orribile il reato di pedofilia per il quale era stato condannato dopo gli accertamenti della magistratura.

Alla fine, dopo l’intervento del vescovo di Campobasso Giancarlo Maria Bregantini e dell’allora Tutore dei minori della Regione Molise Nunzia Lattanzio, don Felix venne allontanato anche da Cercemaggiore.

Ora il ritorno a Malta – pare per assistere la madre malata – e ad una vita ‘normale’ in chiesa. La notizia, com’era normale che fosse, ha suscitato polemiche anche nella sua terra d’origine, reazioni di sdegno da parte delle varie associazioni nate e impegnate nella difesa dei bambini violentati dai preti. Anche perchè il trasferimento arriva in coincidenza con il viaggio del Papa in Irlanda, dove ha incontrato le vittime degli abusi sessuali. Francesco, che si è detto disgustato per quanto accaduto, ha chiesto giustizia per chi ha subito violenza e ha pubblicamente riconosciuto a Dublino “il fallimento delle autorità ecclesiastiche, vescovi, superiori religiosi, sacerdoti e altri, nell’affrontare adeguatamente questi crimini ripugnanti”. Anche per la Chiesa è una piaga, una ferita profonda che non si richiuderà mai.