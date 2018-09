Concorso fotografico “Lefra”: iscrizioni aperte e contest allargato a tutta la regione

E’ giunto alla quinta edizione il concorso fotografico alla memoria di Leonardo Tartaglia, meglio noto come Lefra.

Il bando e il regolamento approvati dal Comune di Ripalimosani, paese di origine del fotoreporter, hanno stabilito che il tema del concorso sarà: “Il Molise: le tradizioni, i luoghi e gli eventi”.

Un campo molto vasto per gli appassionati di fotografia che potranno uscire fuori da Ripa sebbene sia prevista una menzione speciale riservata al miglior scatto riguardante il paese natale di Lefra.

Al primo classificato andrà un buono acquisto del valore di 250 euro; al secondo classificato uno da 125 euro, al terzo 50 euro, mentre al vincitore del premio speciale sarà consegnato un buono del valore di 100 euro.

“Abbiamo apportato alcune modifiche sostanziali all’impianto del concorso al fine di ampliare la partecipazione il più possibile – spiega il consigliere comunale Michele Moffa, che si occupa dell’organizzazione del premio sin dalla prima edizione – e per dargli maggiore importanza. Anche quest’anno ci sarà una doppia votazione delle opere in concorso: la prima tramite gli utenti Facebook che potranno dare la loro preferenza alle foto sulla pagina del concorso, con il punteggio così ottenuto che si sommerà a quello della giuria a cui spetterà la valutazione finale. La votazione tramite il mezzo social non è ben vista da diversi fotografi amatoriali, tanto che stiamo valutando di eliminarla nella prossima edizione del concorso, ma l’abbiamo ritenuta un sistema utile per poter fare esprimere un giudizio anche all’utente medio; le votazioni on line comunque avranno un impatto molto limitato rispetto al punteggio attribuito dalla giuria, anche per evitare utilizzi scorretti di tale possibilità di voto”.

Più ampi anche i termini per inviare le opere: l’ultima data utile è fissata al 12 gennaio 2019, come stabilito dal regolamento, che è possibile scaricare dal sito internet del Comune di Ripalimosani www.comune.ripalimosani.cb.it, da www.ripalimosanionline.it o richiesto inviando una mail a concorsofotogaficoripa@gmail.com.