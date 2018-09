Nessun nuovo dirigente per far fronte al pensionamento della dottoressa Brigida Barone, il cui servizio al Comune di Termoli, lungo 38 anni, si è concluso il mese scorso. L’amministrazione Sbrocca ha optato per una più economica riorganizzazione interna con uno spostamento di particolare importanza, quello dell’ex comandante della Polizia Municipale Massimo Albanese che lascia quindi l’incarico.

È stato lui stesso stavolta a chiedere il trasferimento a nuovo ruolo. Ricoprirà infatti il posto di dirigente del Settore I Affari generali – Servizi demografici. Proprio il posto a cui il sindaco Sbrocca l’aveva destinato l’anno scorso innescando un ricorso poi vinto da Albanese. Ma data la richiesta di trasferimento, Albanese ha rinunciato a quel ricorso e all’indennizzo previsto.

La Polizia Municipale resta adesso guidata dal tenente Antonio Persich e dal luogotenente Pietro Cappella, i più alti in grado in servizio ai Vigili urbani termolesi. Ruolo che per altro entrambi hanno già ricoperto in passato e più di recente per varie assenze di Albanese.

Tornando alla questione dirigenti, questi gli ulteriori cambiamenti dovuti all’addio di Brigida Barone. Il settore Turismo cultura e sport avrà come dirigente la dottoressa Carmela Cravero. Il Suap, il Demanio e il settore Patrimonio sono stati affidati al segretario generale dottor Vito Tenore.

Interessante constatare come l’Ambiente e i Servizi cimiteriali vedranno la guida dell’architetto Livio Mandrile. In un certo modo si vede quindi esaudita la richiesta dell’assessora all’Ambiente Filomena Florio che a più riprese aveva chiesto un dirigente più presente e a tempo pieno per poter far fronte alle tante difficoltà ambientali vissute da Termoli. “Si specifica – precisa la nota del Comune – che non si è proceduto a nomine esterne per evitare ulteriori spese all’ente”.