Cocaina nel barattolo nascosto in un guard-rail: nei guai barista campobassano

Secondo l’indagine della Squadra Mobile di Campobasso il barista, 47 anni e gestore di un locale in un quartiere popolare del capoluogo, è andato a prelevare la droga nascosta in un barattolo. Un barattolo inserito nel ferro di un guard-rail sulla Strada Statale 645, che collega Campobasso a Foggia e che è già stata oggetto di diversi sopralluoghi da parte degli agenti proprio per l’insolito traffico e le manovre addirittura rischiose nei pressi di quello che, è stato scoperto, era un nascondiglio per la cocaina.

Il 47enne M.G. residente appunto a Campobasso e con precedenti per droga e reati contro la persona nonché per furto, è stato denunciato per detenzione di sostanza stupefacente ai fini di spaccio. Il barista è stato praticamente colto sul fatto mentre cercava di avvicinarsi al guard-rail dove era stato occultato un barattolo di vetro con dentro 10 grammi di cocaina. Quando gli agenti lo hanno fermato al volante di un’auto di grossa cilindrata è scappato a tutta velocità in direzione Foggia, cercando di seminare i poliziotti.

L’inseguimento è durato per alcuni chilometri e alla fine la polizia è riuscito a bloccarlo e denunciarlo. L’operazione è avvenuta su una strada dove si sono concentrate ultimamente le attenzioni degli uomini del Questore Caggegi proprio perché sospettata di ospitare uno scambio di dosi sull’arteria che da Foggia, principale centro di rifornimento soprattutto per quanto riguarda la cocaina, arriva a Campobasso. Una strada dove di recente sono stati fatti numerosi sopralluoghi da parte della Mobile, che con quest’ultima operazione ha confermato i sospetti.