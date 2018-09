Città di Termoli eliminato dalla Coppa Italia, ma fa ricorso

Il 2-2 di ieri pomeriggio 19 settembre allo stadio Gino Cannarsa contro il Roseto costa l’eliminazione dalla Coppa Italia Molise al Città di Termoli che in classifica viene preceduto proprio dalla formazione pugliese nel girone B della competizione.

Ma il verdetto è sub judice, dato che il club giallorosso ha intenzione di presentare ricorso alla Lega Dilettanti ritenendo che uno dei giocatori schierati dalla formazione avversaria non fosse tesserato regolarmente. Qualora questo fosse accertato, la partita verrebbe vinta a tavolino dagli adriatici. Solo con il 3-0 a tavolino però i giallorossi verrebbero comunque esclusi dal torneo per differenza reti. Per questo nel ricorso chiederanno anche la penalizzazione di un punto del Roseto.

Sul campo ieri a segno Cotello e De Rosa per i padroni di casa, Roncone e Melino per gli ospiti. Da segnalare che il giocatore tesserato irregolarmente, almeno secondo la versione del Città di Termoli, sarebbe proprio l’autore del primo gol del Roseto.

Sconfitto 1-0 sempre ieri il Termoli 2016 sul campo del Quattro Torri Chieuti. Con questo risultato i ragazzi di mister Zito sono fuori dalla Coppa, sebbene il girone F non sia ancora concluso perché ci sono due gare da recuperare.