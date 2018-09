Come ampiamente annunciato alle ore 13 di oggi, martedì 18 agosto, il viadotto Sente-Longo che collega l’Alto Molise con l’Abruzzo è stato chiuso al traffico. Una chiusura arrivata per motivi di sicurezza in quanto i controlli, fatti a seguito delle scosse sismiche di ferragosto e della caduta del ponte Morandi a Genova il 14 agosto, hanno messo in evidenza delle enormi criticità: l’appoggio dell’impalcato sulla pila numero 3, quella che ha subito una rotazione negli anni scorsi dovuta al movimento della terra sottostante, è ridotto a soli 24 centimetri. Il tutto è mantenuto in equilibrio dall’impalcato in acciaio sul quale si è appoggiato il cemento armato.

Ieri, lunedì 17 settembre, i Consiglieri regionali del Movimento 5 stelle, Andrea Greco e Valerio Fontana, hanno fatto un sopralluogo sul viadotto insieme all’onorevole del M5S, Carmela Grippa, componente della Commissione Trasporti, per verificare le condizioni del ponte ma anche quelle della strada alternativa, la provinciale 212 “Istonia”.

Greco e Fontana spiegano che: “La circolazione al confine tra Abruzzo e Molise sarà dirottata sul vecchio tracciato della ex statale, oggi strada provinciale 212 Istonia, l’arteria che collega la costa con l’entroterra abruzzese e molisano da Vasto Marina a Forlì del Sannio. Questa strada, in alcuni tratti, è larga appena tre metri e il fondo è in pessime condizioni, il che si tradurrà in mesi di disagi con l’inverno alle porte in piena area montana. Su quella strada transitano ogni giorno migliaia tra studenti e pendolari e parliamo del collegamento principale per l’unico ospedale della zona: il San Francesco Caracciolo di Agnone”.

I due consiglieri regionali hanno anche incontrato sindaci e cittadini a Castiglione Messer Marino e si sono attivati a diversi livelli istituzionali. “Abbiamo interessato il Ministero delle Infrastrutture che, come per altre situazioni critiche, si è subito mosso. Gli uffici competenti del Mit si stanno interessando alla vicenda del viadotto Sente-Longo e hanno già richiesto i documenti alla Provincia di Isernia per fare luce sulla chiusura del ponte”.

“Allo stesso tempo – proseguono Greco e Fontana – abbiamo scritto ai presidenti delle Commissioni regionali Prima e Terza per ottenere una seduta congiunta che si occupi della questione alla presenza del governatore del Molise, Donato Toma, e dei rappresentanti della Provincia di Isernia: ognuno deve prendersi le proprie responsabilità e fare la propria parte. Dobbiamo capire perché dopo oltre un decennio il viadotto è ancora in condizioni precarie, perché le strade alternative sono in condizione di palese degrado, perché non è stata fatta la dovuta manutenzione e quali sono i tempi di risoluzione dei disagi”.