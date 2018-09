Chiusa la raccolta alimentare per la tendopoli di Guglionesi, al via le donazioni sul conto corrente

I molisani si sono dimostrati generosi. Con i loro conterranei che hanno subito notevoli disagi con il sisma di metà agosto e così hanno donato cibo e prodotti per l’igiene, oltre a materiale utile per il pranzo e la cena nella tendopoli, alla comunità di Guglionesi che da diverse settimane vive la non facile situazione della vita fuori casa.

La raccolta alimentare e di generi di prima necessità per la tendopoli di Guglionesi si è conclusa, o almeno è stata interrotta vista la grande quantità di materiale e prodotti arrivati in paese. “L’ Amministrazione Comunale – si legge in una nota diffusa – ringrazia quanti, in modo bello e commovente, si sono stretti intorno alla popolazione di Guglionesi colpita dal sisma del 16 agosto. Le numerose iniziative, sia private che pubbliche, hanno fatto in modo che i soccorsi fossero immediati ed efficienti.

Ma ora proprio per evitare l’eccesso di generi alimentari, il Comune, in accordo con la Protezione Civile, ha deciso di fermare la raccolta di questi ultimi. Quanti invece volessero continuare ad aiutare la popolazione di Guglionesi possono farlo attraverso l’invio di donazioni in denaro al seguente iban: IT 92 C 01030 41130 000063420858 utilizzando la Causale “Emergenza terremoto 2018″”, hanno concluso dal Comune.