Quando la ragazzina ha riferito l’episodio che le era accaduto all’uscita di scuola, il padre non ha esitato a chiedere aiuto ai carabinieri. Lui conosceva quell’uomo che – stando al racconto della figlia – avrebbe tentato di avvicinarla. E ora c’è una denuncia per adescamento di minore.

Choc a Bojano dove da ieri, dentro e fuori la rete, non si parla d’altro: i fatti si sono verificati dinanzi alla scuola media del paese. Una adolescente ha detto di aver ricevuto complimenti un po’ strani da un uomo molto più grande di lei che l’avrebbe anche invitata ad andare con lui per mostrargli qualcosa. Lui ha 40 anni e non ha precedenti specifici come confermano dal comando provinciale dei carabinieri. Ma adesso in paese tutti pensano che sia una specie di maniaco sessuale o, peggio ancora, un pedofilo.

I gruppi social si sono scatenati commentando con parole molto dure l’episodio. Quanto riferito ai militari della stazione matesiana sarà tutto da verificare, sta di fatto che il 40enne è stato denunciato e le mamme sono comprensibilmente preoccupate.