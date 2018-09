Sono riprese nella nuova sede al piano terra dell’ex seminario vescovile, nel cuore di piazza Sant’Antonio a Termoli, le attività del Centro di aiuto alla famiglia “Amoris Laetitia” della Diocesi di Termoli-Larino. Si tratta di un’Opera Segno voluta fortemente dal vescovo, Gianfranco De Luca, e condivisa con un’equipe di professionisti ed esperti che si propone di dare una risposta in termini di prossimità e di recupero delle relazioni all’intero territorio offrendo numerosi servizi in vari settori. Il direttore del Centro è don Gianfranco Lalli.

Le aree attivate nei primi sei mesi di apertura hanno riguardato la relazione di aiuto (consulenza familiare, individuale giovani e adulti o di coppia; psicoterapia di coppia, familiare o di gruppo; counseling e sostegno psicologico; valutazione della personalità), l’area legale (consulenza e assistenza legale su diritto di famiglia e minorile; mediazione familiare); la formazione (con i ‘Sabati formativi’ che riprenderanno da fine settembre con un percorso della genitorialità e, da ottobre, con un percorso sulla conoscenza di sé); la prevenzione ed educazione (percorsi sull’affettività nelle scuole di ogni ordine e grado; percorsi sull’educazione di genitori e adolescenti). Inoltre, spiegano in una nota della Diocesi, “sono in corso di attivazione l’area etica (che comprende metodi di fertilità naturali, sostegno psicologico alle donne in difficoltà, aiuto alla vita) e l’area medica (consulenza e assistenza medica riguardanti il singolo, la coppia e la famiglia; consulenza ginecologica).

Il centro è aperto lunedì, mercoledì e venerdì dalle 9 alle 13 e dalle 15 alle 19.

“Si consolida gradualmente – spiega il direttore del Centro, don Gianfranco Lalli – un percorso condiviso di accoglienza alla persona, alla coppia e alla famiglia che in sei mesi ha già generato i primi frutti significativi. Sono una sessantina i contatti e quaranta le consulenze attivate. Il progetto del Centro diocesano, in cui il nostro vescovo ha fortemente creduto, offre uno spazio di ristoro personale, coniugale e familiare per riarmonizzare dentro la vita ogni persona in difficoltà con un approccio di equipe e di impronta cristiana che prende in carico la persona stessa rispettando la sua dignità e ascoltando i suoi problemi cercando di definire insieme un percorso di aiuto e assistenza fondato sul recupero delle relazioni.

Si tratta dei primi passi compiuti dal Centro con impegno e una formazione continua. Le persone hanno bisogno di essere ascoltate e aiutate a rimuovere tante situazioni che creano disagio, da quelle superficiali ad altre molto più profonde. È, dunque, un servizio di accompagnamento concreto alla famiglia che soffre i problemi del tempo. Riprendere le attività dai nuovi locali che si trovano direttamente sulla piazza rappresenta – conclude don Lalli – un ulteriore segno di vicinanza alle persone e di stimolo a lavorare con rinnovato impegno e sensibilità”.