C’è il Rally del Molise, modifiche alle corse degli autobus di città

Sono previste modifiche alle corse degli autobus urbani sabato 29 settembre, quando Campobasso ospiterà la 23esima edizione del Rally del Molise. Dalle ore 14,30 saranno chiuse al traffico via Trivisonno e via Monsignor Bologna. In particolare quest’ultima sarà off limits ad auto e pullman nel tratto che va dall’intersezione con viale Manzoni e via Trivisonno fino all’incrocio con via Gazzani (escluso).

“Questo comporterà – riferiscono dal Municipio – che le corse delle varie linee degli autobus urbani che scendono su via Trivisonno non potranno proseguire su via Monsignor Bologna o su viale Manzoni e neppure le corse che risalgono per via Manzoni o provengono da via Monsignor Bologna non potranno proseguire verso il centro (ad esempio, 1 nero, 1 rosso, ospedale)”. Per tale motivi, a partire dalla prima corsa, per ciascuna linea interessata che intersechi tali direttrici, dopo le ore 14,30 e fino alla fine del servizio, i mezzi proseguiranno per via Scardocchia e risaliranno poi su via Vico e via Gazzani per reimmettersi poi sul percorso ordinario.