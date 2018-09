Cani antidroga al Commerciale e Geometra, ma gli studenti vengono trovati ‘puliti’

Controlli antidroga stamattina 21 settembre all’Istituto Commerciale e all’Istituto Nautico e per Geometri di Termoli. Secondo quanto riferiscono i vertici delle due scuole, non è stata trovata droga di alcun tipo.

“Le unità cinofile della Guardia di Finanza – fanno sapere dalla scuola – hanno eseguito due simultanee ispezioni antidroga nei plessi dell’ Istituto Tecnico Commerciale e dell’Istituto Tecnico Nautico e per Geometri dell’I.I.S. “Boccardi – Tiberio” di Termoli”. Risultati che come detto, non hanno portato risultati significativi.

I finanzieri, molti dei quali erano in borghese, sono arrivati a sorpresa attorno alle 9. Tuttavia i controlli che hanno mirato ad alcuni soggetti in particolare non hanno fatto emergere la presenza di stupefacenti

“Con la piena soddisfazione della Dirigente Scolastica Ida Iuliani, le verifiche hanno avuto esito completamente negativo, confermando che le indefettibili attività di informazione e prevenzione poste in essere presso le comunità scolastiche costituiscono i principali strumenti di contrasto al consumo delle droghe da parte degli adolescenti e dei giovani”.

Secondo la scuola “si mantiene sempre alto il livello di attenzione dei nuclei specialistici delle forze dell’ordine rispetto al problema della pericolosa e crescente diffusione e consumo delle sostanze stupefacenti tra le nuove generazioni”.