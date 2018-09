Camminata della salute, appuntamento in viale Pietravalle

L’associazione Runners Petacciato organizza per domenica 30 settembre ”La camminata della Salute” in collaborazione con la dottoressa Maria Antonietta Labrozzi della farmacia di Petacciato. La camminata si svolgerà per le vie del paese per una lunghezza di circa 8 chilometri. Possono partecipare tutti, anche i bambini se accompagnati da un adulto.

Ritrovo alle 8 in viale Pietravalle davanti al municipio. Dalle 8,15 ci sarà un punto salute gestito gratuitamente dalla dottoressa Maria Antonietta Labrozzi dove solo ed esclusivamente i partecipanti possono effettuare il controllo della glicemia più la misurazione della pressione.

Alla manifestazione organizzata dalla società presieduta da Gabriele Berchicci ci sarà anche Annalisa Cristoforetti, istruttrice federale della scuola italiana di Nordic Walking Vasto, che prima della partenza effettuerà una dimostrazione di Walking, la camminata con i bastoncini. Alle 9,15 ci sarà la partenza per la camminata di 8 chilometri e a finire ristoro per tutti i partecipanti. La quota partecipazione è di 3 euro con pagamento sul posto.