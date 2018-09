Con un gol di Faye e una doppietta di Mallardo il Città di Termoli vince la seconda gara di Campionato di Eccellenza molisana giocata oggi – domenica 16 settembre – in trasferta contro il Pietramotecorvino. Allo stadio comunale di paese in provincia di Foggia, la formazione giallorossa è riuscita a portare a casa la prima vittoria e anche la prima con in panchina il nuovo allenatore Paolo Di Lena, il 55enne agente immobiliare termolese richiamato venerdì 14 settembre dalla società per guidare la squadra e prendere l’eredità del tecnico Giuseppe Capaccione che aveva riportato la prima sconfitta in campionato domenica scorsa in casa al Cannarsa contro il Tre Pini Matese.

I risultati della altre gare: Tre Pini Matese – Sesto Campano Calcio 3-1, Venafro-Alliphae 6-1, Bojano-Acli Cb & Campodipietra 2-0, Frentania-Roccasicura 0-3, Olimpia Riccia -F.W.P. Matese 3-2, Real Guglionesi-Roseto 1-0, Vastogirardi-Polisportiva Gambatesa 5-0.

Pareggio invece per il Termoli 2016 nella seconda di Campionato di Promozione. Nella gara giocata in casa contro il Donkeys Agnone, ad una rete di Sammartino che ha aperto la partita ha risposto Impicciatore con una rete negli ultimi minuti di gioco che ha regalato il pareggio alla squadra termolese.