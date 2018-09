Cade dalla moto da cross, 47enne trasportato in ospedale

Un uomo di 47 anni è rimasto ferito nel pomeriggio di oggi, sabato 15 settembre, a Montenero di Bisaccia, mentre era in sella a una moto da cross. L’incidente è avvenuto attorno alle 17 per cause in fase di accertamento in una zona di aperta campagna. Necessario l’intervento di un’ambulanza del 118 partita dal poliambulatorio del paese.

Il 47enne è stato trasferito al pronto soccorso dell’ospedale San Timoteo di Termoli con un politrauma e in condizioni di media gravità. Lì è stato sottoposti ai necessari accertamenti ma le sue condizioni non preoccupano.