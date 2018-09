Bloccato in un parcheggio da un’auto, buca le gomme per vendetta: denunciato

Ha forato le gomme di un’automobile con un cacciavite per vendetta: il mezzo, infatti, era stato parcheggiato in un modo così selvaggio da impedire all’uomo di poter uscire dal suo posto.

L’episodio si è verificato qualche settimana fa a Campobasso ma solo oggi l’autore di quella ritorsione spropositata è stato individuato e denunciato per danneggiamento. Lui ha 59 anni e aveva perso la pazienza con una donna che, in pieno centro, lo aveva bloccato lasciando la macchina dove non avrebbe dovuto. La reazione è stata molto brutta e quando la signora è tornata alla sua auto si è accorta che aveva tre pneumatici a terra. Si è rivolta ai carabinieri che dopo le indagini hanno dato una identità all’autore del gesto.