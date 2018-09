Bidello accusato di atti sessuali su alunni, chiesta modifica capo d’imputazione

Udienza interlocutoria stamane 24 settembre in tribunale a Larino dove è comparso davanti al giudice D.B., 55enne ex bidello della scuola di Petacciato. L’uomo è accusato di atti sessuali con minore nei confronti di sette ex alunni dell’Omnicomprensivo “Vincenzo Cuoco”.

La pm Ilaria Toncini ha richiesto infatti la modifica del capo di imputazione da tentato a consumato, una richiesta per la quale la difesa dell’indagato, rappresentata dall’avvocato Roberto D’Aloisio, si è riservato di decidere se optare per il rito abbreviato, così come precedentemente deciso per tutti i casi di cui l’uomo deve rispondere, oppure se chiedere il dibattimento per quell’unico caso e affrontare invece l’abbreviato per gli altri sei.

La proposta avanzata dall’accusa ha trovato unanime consenso nelle parti civili rappresentate dagli avvocati Arnaldo Tascione, Mariangela Di Biase e Aurora Pantalone che rappresentano le famiglie delle vittime. Il giudice ha aggiornato le parti al prossimo 8 ottobre.