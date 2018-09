Beve al bar poi tampona un’auto in sosta con una persona dentro: denunciato 49enne

Non si sa cosa abbia spinto un 49enne di Ripalimosani a tamponare per ben due volte un’altra persona mentre era ferma nella sua auto. Sta di fatto che l’uomo è stato denunciato per danneggiamento aggravato e lesioni personali e segnalato ai servizi sociali a causa del suo turbamento psico-fisico indotto dall’abuso di alcol.

Notte movimentata per i carabinieri lunedì 24 settembre: stando al racconto di un testimone e alla comunicazione dell’Arma sembra che l’uomo, dopo qualche bicchiere di troppo, sia salito in macchina per urtare violentemente contro il paraurti posteriore di quella di un altro ripese che ha subito il classico colpo di frusta. C’è chi giura di averlo visto poco prima di questo episodio tirare fuori un coltello nel bar dove stava bevendo.

La vittima, comprensibilmente spaventata, è uscita dall’auto per chiedere aiuto nonostante il forte dolore cervicale causato dal tamponamento. I sui familiari lo hanno aiutato e contemporaneamente hanno bloccato il guidatore in evidente stato di agitazione che se l’è vista successivamente coi carabinieri.

I militari, dopo la denuncia a piede libero, hanno segnalato il soggetto alle strutture competenti per la valutazione del disagio e un possibile supporto.