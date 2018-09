Beccato con la cocaina, aggredisce e minaccia i carabinieri: arrestato

Si aggirava nei pressi di un locale notturno con 10 grammi di cocaina: è stato arrestato dai carabinieri del Nucleo operativo e radiomobile di Bojano un 47enne senegalese.

Lo spacciatore è stato fermato da una pattuglia e alla richiesta dei militari di mostrare i documenti, in evidente stato di agitazione, ha tentato di disfarsi frettolosamente di un involucro che conteneva la droga. La bustina è stata recuperata e lui ha anche aggredito e minacciato i carabinieri che lo hanno arrestato oltre che per la detenzione ai fini di spaccio della cocaina anche per resistenza a pubblico ufficiale.

Il senegalese ora è in carcere.