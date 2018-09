Basket, equilibrio fra Vasto e Airino nell’ultima amichevole pre campionato

Ultima amichevole pre campionato ieri 28 settembre per l’Italiangas Airino Termoli che ha affrontato in trasferta il Vasto basket. La gara era inizialmente in programma a Termoli, ma i lavori di ristrutturazione del PalaSabetta hanno portato a invertire il campo.

La partita è stata suddivisa in quattro periodi, come normalmente accade nella pallacanestro, ma il punteggio è stato azzerato al termine di ogni quarto. Due periodi sono stati vinti dai vastesi, altrettanti dai molisani, a conferma del buon equilibrio e della competitività di entrambe le formazioni, anche se il quintetto abruzzese guidato da coach Gesmundo si candida a essere una delle pretendenti al successo finale nella serie C Silver.

Questi i parziali dei quattro periodi e il tabellino per l’Italiangas Airino:

Vasto – Italiangas 30-18, 28-14, 16-21, 21-24

Tabellini Italiangas: Marinaro 19, Benediksson 18, Suriano 15, Leonzio 11, Dmitrovic 7, Oriente 7, Pasquale, Tedeschi, Lentinio, Ponsanesi, De Camillis. Coach: Di Lembo M., Ass. Coach: Di Lembo G.