Sono uscite illese dall’auto le due ragazze rimaste vittime di un incidente questa sera 15 settembre sulla provinciale 40, la strada che collega Campomarino e Portocannone. Il fatto è avvenuto poco dopo le 20.

La loro auto, una Fiat Panda, ha sbandato probabilmente per schivare un cane che stava attraversando la strada, e si è ribaltata.

Le due ragazze, uscite da sole dall’abitacolo, sono state soccorse dai vigili del fuoco di Termoli e dal personale sanitario del 118 che le ha trasportate in ambulanza all’ospedale San Timoteo di Termoli per gli accertamenti del caso. Le loro condizioni non sembrano preoccupanti.