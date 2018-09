Un incidente è avvenuto questa mattina, domenica 23 settembre, intorno alle 9.30 all’altezza di Corso Fratelli Brigida. È qui che, per cause ancora in corso di accertamento, un’automobile, modello Audi, si è impattata contro uno scooter con a bordo un 62enne.

A causa dell’urto il centauro è stato scaraventato a terra, subendo una rovinosa caduta. Immediati i soccorsi dei sanitari del 118 Molise assieme ai volontari della Misericordia di Termoli che hanno prestato le primissime cure prima di trasferire il motociclista al pronto soccorso dell’Ospedale San Timoteo di Termoli.

Dei rilievi del sinistro e della ricostruzione di quanto accaduto, se ne sono occupati gli agenti della Polizia Locale che hanno provveduto a regolare il traffico in entrata nel centro cittadino.