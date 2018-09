Associazione Tedeschi chiede inserimento scolastico di venezuelani che tornano in Molise

I vertici dell’associazione ‘Padre Giuseppe Tedeschi’ e del Comitato ‘Molise-Pro Venezuela’ chiedono misure mirate all’inserimento scolastico degli oriundi italiani che rientrano dal Venezuela in Molise.

Per questo hanno scritto una nota al dirigente dell’Ufficio scolastico regionale (Usr), Anna Paola Sabatini, al Rettore dell’Unimol, Gianmaria Palmieri e al dirigente dell’Ufficio scolastico provinciale (Usp) di Campobasso, Maria Luisa Forte.

“La grave emergenza umanitaria in Venezuela – si legge nella nota – costringe migliaia di persone ad emigrare con ogni mezzo pur di mettersi in salvo e ricostruirsi un progetto di vita. Tra di loro cresce il numero degli oriundi italiani che rientrano nei paesi di origine delle proprie famiglie e il Molise, in percentuale, è una delle regioni maggiormente coinvolte da questo fenomeno”.

Per altro insieme a docenti e volontari dell‘associazione “Padre Giuseppe Tedeschi” e del Comitato Molise Pro–Venezuela sono stati promossi alcuni corsi rudimentali di apprendimento della lingua italiana tesi ad agevolare l’inclusione socio–culturale delle persone tornate dal Venezuela, “ma è evidente che il livello delle difficoltà per l’inserimento nei corsi di studio è tale da richiedere specifici provvedimenti di pianificazione con corsi pomeridiani e/o attività di sostegno”.