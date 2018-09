Assalto alla banca BPER, in due a volto coperto ed armati fuggono con 3mila euro

Due persone a volto coperto e con il taglierino hanno assalto il banco della BPER.

Erano da poco passate le 10. 30 di questa mattina quando i due hanno fatto irruzione all’interno del locale minacciando la cassiera con un taglierino.

Dalle descrizioni uno è basso, circa 1 metro e 65, l’altro più alto.

Uno dei due, il più basso, è entrato subito in banca, ha saltato la cassa ed è andato verso la cassiera, minacciandola con un taglierino ed intimandole di star zitta. Ha afferrato una cassetta e dei fogli e, dopo essere stato raggiunto dal complice, è scappato.

“Non uscite” hanno intimato i rapinatori ai cinque o sei clienti presenti al momento, mentre loro fuggivano.

“Uno più basso ed uno più alto con accento pugliese – raccontano i testimoni – il più basso aveva una maschera che sembra pelle e sopra occhiali modelli Ray-Ban con giubbotto color sabbia”.

Ad entrare in banca inizialmente è stato il più basso,che i testimoni hanno riferito camminasse in modo strano, accovacciato in avanti. L’altro lo ha atteso sul bordo della strada prima di entrare.

I due si sono dati alla fuga scappando verso via Mulini a vento e portando via un bottino di circa 3mila euro.