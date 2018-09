Asinelli in via Roma, sono dei ragazzi in Marcia per la Pace: da Santiago a Gerusalemme a piedi

Tre asinelli sulle aiuole di via Roma. Pieno centro, sole splendente, gente in giro. Non manca la curiosità e nel pomeriggio di oggi, 28 settembre, sono diversi ad avvicinarsi a quei tre giovani “sbracciati” che siedono sull’erba e tengono d’occhio i pacifici animali carichi di sacche. Sono un italiano, un portoghese e una cilena, e sono partiti un anno e mezzo fa da Santiago de Compostela.

Arrivati a Termoli perché è una tappa del lungo viaggio che porterà a Gerusalemme. Proprio così: a piedi e con calma, come conviene a una marcia della pace.

Il 15 marzo 2017 un gruppo di 12 persone di diverse nazionalità è partito da Santiago de Compostela e ha iniziato a camminare verso Roma e Gerusalemme, in marcia per oltre 18 mesi e 6.500 km. E’ il Cammino di Santiago, unito alla “Via Francigena”, parte di una antica rete di strade tessuta in Europa, ora noto come “Jerusalem Way”, che collega Santiago, Roma e Gerusalemme.

Questa rete storica di percorsi, utilizzata per migliaia di anni, è stata realizzata per i pellegrini, perché portassero il messaggio più importante: il messaggio di Pace. “Pace come sono pacifici i nostri asinelli, noi vogliamo cambiare il mondo e crediamo nel rispetto e nella libertà”. Yoga, arte, natura, meditazione e gambe allenate. “Resteremo a Termoli almeno 3 giorni, qui abbiamo un contatto. Siamo sicuri di trovarci bene”. Buon soggiorno, ragazzi. E attenti agli asinelli: l’erba delle aiuole di via Roma è intoccabile!