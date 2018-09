Piazza Monumento a Termoli accoglie a braccia aperte l’evento ‘Nonno ascoltami’. La campagna di controlli gratuiti per l’udito ha raccolto tantissime adesioni tra i termolesi che, fin dai primi minuti di apertura dello stand, si sono recati all’interno del gazebo per sottoporsi al checkup. I controlli sono stati affidati dal team medico guidato dal referente scientifico e Direttore del reparto di Otorinolaringoiatria dell’ospedale San Timoteo, il dottor Giovanni Serafini, che grazie alla professionalità ed all’attenzione verso il paziente, sono stati in grado di offrire un servizio a 360°.

Una Piazza Vittorio Veneto gremita di persone, tutte in fila indiana, in una calda domenica di fine settembre fuori da quell’enorme gazebo bianco su cui ha fatto bella mostra di sé il cartello con lo slogan ‘Dedica 5 minuti alla tua salute’. Decine di volontari hanno consegnato dei palloncini azzurri alla gente in fila ed ai numerosi bambini presenti.

L’iniziativa nasce per prevenire i disturbi dell’udito sia nei bambini che negli adulti ed anziani. Una recente ricerca evidenzia che in Italia sono più di 7 milioni le persone affette da sordità parziale o totale, di cui solo un terzo sono ultrasessantenni.

L’evento nazionale, patrocinato dal Consiglio dei Ministri e del Ministero della Salute, supportati dall’Oms, l’organizzazione mondiale della sanità, ha l’obiettivo di sensibilizzare le persone a sottoporsi a tutti i test necessari per prevenire l’insorgere di problematiche all’orecchio.