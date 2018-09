Fratello del sindaco disperso nei boschi: ritrovato con l’elicottero dopo qualche ora, sta bene

E’ stato rintracciato poco dopo le ore 18, in un terreno di sua proprietà, il 77enne fratello del sindaco di San Martino in Pensilis che si era allontanato dopo pranzo in una zona rurale, facendo perdere le sue tracce e innescando timori nella famiglia e nella comunità.

Lo hanno cercato le squadre dei Vigili del Fuoco e i Carabinieri della Stazione di San Martino in Pensilis. Con loro anche le unità cinofile, i cani molecolari, mentre in cielo si è alzato un elicottero per perlustrare il territorio dall’alto. Ed è stato proprio il velivolo a dimostrarsi provvidenziale. Dopo qualche ora di ricerca in sinergia con l’arma e il 115, il 77enne è stato avvistato. Dava chiari segni di aver perso l’orientamento ma la sua salute è buona.

L’anziano sta bene, e grande è stato il sollievo della famiglia quando lo ha riabbracciato sano e salvo.

Le ricerche erano scattate dopo le ore 14, quando il figlio del settantasettenne residente in paese ha lanciato l’allarme. La zona nella quale si erano perse le tracce di L.C., fratello maggiore del sindaco del paese Massimo Caravatta, è una contrada rurale caratterizzata da una vegetazione piuttosto impervia, e questo non ha facilitato le cose, anche se la vicenda si è risolta bene.

L’uomo era stato accompagnato, come di consueto, presso una struttura dove abitualmente pranza. Alle ore 14, quando il figlio è andato a riprenderlo, non c’era più. Scomparso nel nulla. Probabilmente si è smarrito nei boschi vicini, nei quali è stato anche ritrovato qualche ora dopo.

Il personale del 118 lo ha quindi accompagnato in ambulanza al pronto soccorso del San Timoteo di Termoli per alcuni accertamenti.