Anziana cade in casa, Vigili del Fuoco la salvano con l’autoscala

Una storia a lieto fine che ha come protagonista una donna che, dopo essere caduta all’interno della sua abitazione, è rimasta prigioniera di quelle mura che l’hanno sempre protetta nella quotidianità degli anni. Uno dei tanti incidenti domestici che accadono fin troppo spesso che, stavolta, ha avuto un riscontro positivo.

È successo in un appartamento al quinto piano in via Rio Vivo, lungo la salita che collega la periferia termolese a Corso Vittorio Emanuele III, nel cuore del centro termolese. L’anziana, a causa di una caduta accidentale, non è stata in grado di rialzarsi.

Solo l’intervento provvidenziale dei Vigili del Fuoco ha permesso di far volgere al meglio la situazione. Per entrare nell’abitazione i pompieri sono dovuti passare dal balcone, tramite l’ausilio di un’autoscala.

Una doppia operazione portata a termine dagli uomini del distaccamento termolese. Mentre uno di loro si arrampicava con l’autoscala per raggiungere il terrazzino, il capo squadra è entrato dal portone del palazzo e, dopo essere salito al piano, ha sbloccato la porta d’ingresso per permettere l’intervento dei medici.

Sul luogo, oltre al 115, sono intervenuti i sanitari del 118 Molise Soccorso assieme alla Misericordia di Termoli che hanno fornito le opportune terapie. Tutto è bene quel che finisce bene.