Mega antenna di telefonia a Colle dell’Orso, opposizioni contro l’assessora all’Urbanistica

Il gigantesco traliccio è ‘spuntato’ nel giro di poche ore, davanti agli occhi stupiti dei residenti di contrada Colle dell’Orso a Campobasso. Da qualche giorno c’è una nuova antenna di telefonia in città. La qualità del segnale del telefonino sarà migliore, ma i rischi per la salute che questo tipo di impianti comporta preoccupano i cittadini.

A palazzo San Giorgio si è parlato dell’argomento con due distinte interrogazioni: una presentata da Simone Cretella (Movimento 5 Stelle), l’altra da Alberto Tramontano (Coalizione civica). Entrambi hanno contestato duramente non solo l’impianto, ma anche l’assessora all’Urbanistica Bibiana Chierchia. Il Comune di Campobasso – una delle accuse mosse dall’esponente di M5S – non applica infatti il regolamento sul piano di localizzazione delle antenne nonostante la normativa obblighi le amministrazioni a farlo proprio per tutelare la salute dei cittadini.

Non solo. “L’assessore Chierchia ha omesso di relazionare – ha incalzato Cretella in Aula – quante verifiche sono state richieste dal Comune di Campobasso all’Arpa” e dunque “l’amministrazione non ha mai esercitato questa dovuta e legittima attività di tutela della salute pubblica“. E poi perchè sul ripetitore c’è il segnale che indica la presenza di materiale radioattivo e quindi il pericolo di esposizione da radiazioni ionizzanti? “Una presenza sospetta e anomala di cui l’amministrazione avrebbe dovuto immediatamente accertare la natura effettiva consistenza eventualmente adottando ogni opportuno provvedimento”, ha detto ancora l’esponente di M5S che ha bacchettato duramente la Chierchia. “E’ l’ennesimo fallimento, con l’aggravante delle palesi omissioni rispetto alle prescrizioni di legge ed alla rinuncia di quei pochi strumenti di controllo per la tutela della salute”.

Un altro fronte caldo è quello dell’eternit presente in un vecchio capannone agricolo in contrada Colle delle Api, a pochi metri dalla tangenziale est. Lo scorso febbraio con una ordinanza il Comune ha stabilito la rimozione di un materiale altamente tossico e che può provocare il cancro. Ma il provvedimento è attualmente disatteso. L’eternit è ancora lì, tanto che l’area è stata sequestrata lo scorso agosto dalla magistratura. Cretella è tornato a sollecitare l’amministrazione a cui ha proposto di “intervenire sull’area addebitando poi il costo dello smaltimento dell’eternit al privato. Attualmente infatti il problema è irrisolto”.