Affitto casa in via Venezia 38 di circa 60 metri quadri, situata al terzo piano con ascensore, composta da ingresso con soggiorno, cucinino, veranda, 2 camere da letto, una singola e una matrimoniale, un bagno e balcone, completamente arredata. Si affitta da settembre a giugno a studenti e lavoratori anche per breve periodo. Per informazioni contattare la signora Rossi ai numeri 349/6954642 oppure 0875/701289.