In occasione della giornata mondiale dell’Alzheimer, l’Associazione Molisana Malati di Alzheimer, ha aperto le porte del “Caffè d’Enrichetta” alla cittadinanza, la struttura al secondo piano del poliambulatorio di via del Molinello. “Settembre è il mese mondiale dell’Alzheimer ed il 21 settembre è la giornata celebrativa istituita nel 1994 dall’Organizzazione Mondiale della Sanità e dall’Alzheimer’s Disease International. “L’Amma – spiegano – con la sua costante attività nel settore, si inserisce all’interno di un movimento internazionale che vuole creare una coscienza pubblica sugli enormi problemi provocati da questa malattia e ogni anno riunisce in tutto il mondo malati, familiari e associazioni Alzheimer.

Recenti dati – aggiungono – riportano che in Italia ci sono ben 600mila malati di Alzheimer su un totale di 1,2 milioni di cittadini colpiti da dememza. Anche noi del Caffè d’Enrichetta abbiamo voluto celebrare questa giornata aprendo ancora una volta le porte del nostro Centro al pubblico”.

Nella giornata di ieri, venerdì 21 settembre, “con i nostri utenti siamo partiti dal sorriso, quello che la malattia in alcuni momenti può cancellare, ma che insieme a parole gentili e sguardi che accarezzano può restituire dignità al malato”.

Il Caffè d’Enrichetta è nato con l’obiettivo di assistere i malati nella prima fase della malattia, offrendo loro un luogo accogliente dove poter fare diversi tipi di terapia capaci di rallentare il decorso della malattia. “Come la stessa parola ci dice, il Caffè vuole essere un luogo di ritrovo, di socializzazione non solo per i malati, ma anche per i familiari, i quali avvalendosi delle figure professionali riescono a trovare conforto nelle problematiche quotidiane con i propri cari”.

Il Centro di Ascolto “Non ti scordar di me” è stato attivato per l’occasione.

Durante la giornata è emersa la grande forza del volontariato Amma che ogni giorno aiuta i soci e li supporta in un percorso di stimolazione cognitiva per aiutare il rallentamento della malattia. “L’Open Day è un modo per sensibilizzare il territorio rispetto ai vari aspetti della malattia – ha commentato il presidente Amma Antonio D’Ambrosio – e in special modo circa la problematicità della sua gestione. Ricordiamo sempre che non è solo il malato a subire le conseguenze, ma la famiglia intera che si trova a dover riorganizzare la propria vita in funzione del proprio caro e a dover accettare la nuova condizione. E’ necessaria – quindi – una maggiore presa di coscienza per un fenomeno in costante aumento. Ed è necessario un potenziamento dei servizi per una rete Alzheimer ben strutturata che includa non solo gli aspetti della malattia ma anche quelli socio-sanitari”.

L’Associazione Molisana Malati di Alzheimer invita a visitare il sito internet ufficiale della struttura (www.alzheimermolise.it) per conoscere i vari servizi offerti e inoltre comunica che nella sezione Servizio Civile Nazionale del sito è possibile recuperare tutte le informazioni relative al bando per candidarsi a svolgere l’attività di volontariato nelle strutture dell’Associazione. Le domande devono essere inviate entro e non oltre le 18 del 28 settembre 2018.