Alla guida dell’auto dopo aver consumato droga, due ragazzi denunciati

Altri due giovani sono finiti dopo essere stati trovati in possesso di cocaina, sostanza stupefacente sempre più diffusa in Molise.

Il primo ragazzo, originario di Sant’Elena Sannita, è stato ‘pizzicato’ dai Carabinieri di Frosolone e denunciato: aveva con sè dosi di ‘polvere bianca’ e sotto la guida degli stupefacenti guidava la propria auto. Nei suoi confronti è scattato anche il ritiro della patente di guida, nonché il sequestro dell’auto e della droga rinvenuta. Il secondo giovane, originario della provincia di Caserta, è stato ‘beccato’ a Pozzilli durante un controllo eseguito dai Carabinieri del Nucleo Operativo e Radiomobile della Compagnia di Venafro, è stato anch’esso trovato in possesso di dosi di cocaina. La droga è stata sottoposta a sequestro, mentre il giovane dovrà rispondere di detenzione illegale di stupefacenti.

La lotta al consumo e allo spaccio di droga da parte dell’Arma dunque continua. Operazioni che, si legge in una nota, “sono state ulteriormente intensificate anche in virtù delle nuove misure decise in sede di comitato per l’ordine e la sicurezza pubblica presieduto dal Prefetto di Isernia Fernando Guida. Tali misure prevedono in particolare una maggiore vigilanza in prossimità delle scuole, dove il fenomeno desta un elevato allarme sociale, così come altri luoghi frequentati dai più giovani. In tale contesto, i Carabinieri già impegnati quotidianamente nella lotta al fenomeno, nelle ultime ore hanno eseguito controlli antidroga in vari comuni della provincia”.