Tutto pronto per le ‘Molympiadi’, manifestazione sportiva fortemente voluta dall’equipe del Centro Diurno di salute mentale di Termoli ‘Chesensoha’, ideata dalle volontarie Valeria e Natascia del Servizio Civile Nazionale dell’Associazione dei familiari “Incontrarsi”.

L’idea è stata quella di organizzare un’insolita olimpiade scegliendo sport mai praticati dagli utenti quali golf, tiro con l’arco, bocce e freccette.

Dopo una serie di contatti e coinvolgendo le varie associazioni sportive, è stata realizzata una rete con il Golf Club Termoli, la Società Bocciofila, gli Arcieri del Castello Svevo e il Circolo 78, che, come spiegano gli organizzatori, “da subito hanno accolto con entusiasmo il progetto Molympiadi e si sono resi pienamente disponibili alla collaborazione con il Centro Diurno e il mondo del sociale”.

Ogni associazione ha messo a disposizione la propria struttura sportiva e un esperto, che con attenzione e premura ha avviato gli iscritti alla conoscenza e alla pratica di ogni singola disciplina: per il golf il maestro Giancarlo Mancini, per le bocce Luigi Vigilante, per il tiro con l’arco il maestro Gianni Ficca e per le freccette Marco D’Angelo.

Le ‘Molympiadi’, le prime nella città di Termoli, si svolgeranno nelle giornate del 5, 6, 12 e 15 settembre. Si parte il 5 settembre con le bocce alle 10,30 al bocciodromo Madonna delle Grazie in via Asia 1; il 6 settembre si prosegue con le freccette alle 10,30 al Circolo 78 in via Saverio Cannarsa 15; appuntamento con il golf il 12 settembre alle 10 al Golf Club Termoli in contrada Pozzo Pisano 1; infine il 15 settembre sarà la volta del tiro con l’arco, alle 10 al punto sosta Camper ‘Il Vagabondo’ in via Asia 35.

La cerimonia di chiusura e le premiazioni sono previste nella giornata del 15 settembre a seguito della competizione sportiva.

“Il Centro Diurno si ritiene fortemente soddisfatto per il progetto Molympiadi che ha permesso ai partecipanti di sviluppare un forte senso di appartenenza al gruppo e il rispetto per le discipline praticate, oltre alla migliore conoscenza del territorio, alla nascita di nuove relazioni e all’ottima sinergia con le associazioni sportive – il commento degli operatori -. Per tutti è stata un esperienza carica di aspettative, curiosità, ironia, intesa, adrenalina, gioco di squadra, amicizia e tantissimo divertimento”.

Il centro diurno “Chesensoha” invita tutti, sportivi e non, a partecipare a questa piccola ma grande iniziativa.