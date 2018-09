Al via la riforma per l’ecobonus

Investire in efficientamneto energetico conviene, a famiglie e imprese. Al via la riforma degli incentivi che hanno l’obiettivo di accrescere la sensibilità di tutti verso questo tema indispensabile per la sostenibilità ambientale.

Arrivano i tetti di spesa

Arrivano i tetti di spesa, ben 28, con la riforma delle detrazioni fiscali (50 o 65 per cento) per gli investimenti in efficientamento energetico. Si tratta, nello specifico, di massimali relativi alle singole voci per tipologia di intervento. In realtà, il tetto di spesa per tipologia è duplice. Il primo valore da rispettare è quello complessivo, il secondo, invece, fa riferimento alle diverse componenti dell’intervento stesso, si riferisce, quindi, alle spese se sostenute per i valori unitari, riferito a ciascuna delle spese detraibili.

Come saranno calcolati i tetti di spesa

Nella maggior parte dei casi, il criterio preso in considerazione per definire il tetto di spesa da rispettare farà riferimento al metro quadro. Questo vale, nel dettaglio, per casi come l’installazione o la sostituzione di infissi. Diverso, invece, il riferimento per interventi legati a caldaie e similari. In questo caso, infatti, l’importo massimo detraibile sarà determinato sulla base dei kilowatt. È quanto emerge dalla prima bozza di riforma degli incentivi elaborata dal Ministero dello Sviluppo economico, in collaborazione con quelli dell’economia, delle infrastrutture e trasporti e dell’ambiente.

Quando si cambia

Al lavoro, quindi, per rielaborare quanto già previsto dalla proroga contenuta nella legge di Bilancio 2018 (n. 205/2017). Il tutto dovrebbe entrare in vigore a partire dal terzo mese successivo alla pubblicazione in Gazzetta Ufficiale dello schema di decreto. La riforma stringe ulteriormente le maglie per l’accesso alle detrazioni di interventi non rientranti nello specifico campo delle detrazioni fiscali previste per l’efficientamento energetico.

Cambia anche il bonifico

Le novità non toccano solo le ragioni dell’accesso alle detrazioni ma anche gli aspetti più tecnici, come la compilazione del bonifico. Quest’ultimo, infatti, dovrà essere completato da informazioni aggiuntiva. Alla causale del versamento, costituita dalla norma incentivante, al codice fiscale del beneficiario della detrazione e al numero di partita Iva o codice fiscale del soggetto beneficiario del versamento, infatti, dovrà essere aggiunto anche «il numero e la data della fattura» che viene saldata. La riforma della normativa si è resa necessaria a causa dei numerosi ricorsi intervenuti a seguito della confusione generata da proroghe e modifiche che nel corso degli anni hanno lasciato ampie zone d’ombra. Con la riforma, quindi, ci si pone l’obiettivo i fare chiarezza e luce, nell’interesse di tutti.

Qualche esempio

Come funzioneranno i tetti di spesa? Abbiamo già visto che i criteri principi per accedere all’ecobonus riguarderanno soprattutto: metro quadro e kilowatt. La bozza di riforma, ad esempio , prevede un limite di spesa di 500 euro metro quadro per le zone climatiche A, B, C pari a 500 euro, che sale a 575 per le zone D, E e F, quando si parla di riqualificazione energetica. Il limite è di 180 euro al metro quadro per gli interventi relativi a schermature solari e tende solari. In riferimento ai kilowatt, invece, si tratta i un criterio preso in considerazione per microgeneratori (con nuovo limite di spesa di mille euro per kilowatt di energia elettrica potenziale) e caldaie ad acqua a condensazione. Rientrano in questa categoria anche un generatore di aria calda a condensazione, acquistabili anche on line sul portale Giffi Market. In questo caso il limite di spesa è pari a 250 euro per KW.