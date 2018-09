Al concerto rock con il fumo e un coltello, giovane campobassano denunciato

Era andato a Pescopennataro per non perdersi il concerto punk rock di Enrico Ruggieri e dei Decibel, storico gruppo musicale italiano, che si sono esibiti in occasione dei festeggiamenti in onore di San Luca. E forse per divertirsi di più nel piccolo centro altomolisano aveva portato con sè un po’ di fumo. Ma l’intervento dei Carabinieri della Stazione di Capracotta ha probabilmente mandato all’aria il piano di un concerto “da sballo”: il giovane originario di Campobasso, alla vista dei militari, evidentemente preoccupato per un eventuale controllo, ha lanciato un contenitore dalle proprie tasche. Quasi sicuramente voleva disfarsene.

Il gesto è stato però notato dai militari che hanno prontamente recuperato quello che poi si è rivelato essere un contenitore in cellophane con all’interno alcuni grammi di marijuana. Il giovane è stato inoltre trovato in possesso di un coltello a serramanico di circa 20 centimetri e dovrà ora rispondere del possesso della sostanza stupefacente e del porto ingiustificato di armi od oggetti atti ad offendere.