È il figlio di un campione del mondo il nuovo acquisto del Città di Termoli. Atteso in città nelle prossime ore Gianmarco Pasculli, ventenne difensore figlio d’arte. Il papà infatti è Pedro Pasculli, compagno di squadra di Diego Armando Maradona con l’Argentina che vinse i Mondiali di calcio a Messico 1986.

La trattativa fra il giovane difensore e la dirigenza del club adriatico è alle battute finali. La firma dovrebbe arrivare entro oggi e Pasculli potrebbe già esordire nella gara casalinga di Coppa Italia Molise di domani, 19 settembre, contro il Roseto.

Vent’anni compiuti da pochi giorni, Pasculli è cresciuto nelle giovanili del Lecce e vanta un’esperienza nel Nardò, in serie D, dove però non vanta presenze. Arriva quindi a Termoli con la voglia di riscattarsi e mettersi in mostra nell’Eccellenza molisana agli ordini di mister Paolo Di Lena.

Il suo cognome dice sicuramente qualcosa agli appassionati di calcio che hanno qualche primavera alle spalle. Come detto il papà Pedro, attaccante degli anni Ottanta, fece parte della Seleccion iridata nel Mondiale 1986, quello in cui Maradona realizzò due dei gol più noti al grande pubblico, prima la “Mano de Dios”, il gol di mano contro l’Inghilterra e poi la rete in serpentina, sempre contro gli odiati inglesi, segnando dopo aver scartato mezza squadra avversaria.

In quella competizione Pedro Pasculli fece un gol molto importante, quello decisivo negli ottavi di finale contro l’Uruguay, partita vinta 1-0. In quel periodo per altro militava in un club italiano, il Lecce, sua squadra dal 1985 al 1992. Per lui anche una fugace esperienza successiva nella Casertana prima di stabilirsi proprio a Lecce dove è diventato allenatore e dove nel 1998 nacque proprio Gianmarco, nuovo acquisto termolese.