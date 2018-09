La madre del ragazzo coinvolto nell’incidente di giovedì sera 13 settembre su via del Mare a Termoli lancia un appello a chi ha visto qualcosa durante l’impatto tra la moto da cross guidata da suo figlio e l’auto che sopraggiungeva.

“Volevo rivolgere un appello a coloro che erano presenti nel momento dell’incidente affinché si possa capire l’esatta dinamica dell’incidente. Dei ragazzi hanno riferito che l’autovettura è stata spostata dal suo proprietario prima che i Vigili Urbani facessero i rilievi. I numeri ai quali potete rivolgervi sono 3384971971 e 3491018927. Vi ringrazio“, conclude la madre.

Nel tardo pomeriggio di giovedì il 17enne alla guida della moto da cross si era allargato troppo fino a impattare contro la macchina che sopraggiungeva da via del Mare, almeno stando alle prime ricostruzioni dell’incidente fatte dai vigili urbani arrivati sul posto. Per il ragazzo alla guida era stato predisposto il trasferimento al Pronto Soccorso del San Timoteo e si ipotizzavano fratture. Adesso l’appello della madre, per capire cosa sia successo davvero e ricostruire la dinamica.