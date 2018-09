Airino, Di Lembo svela: “Squadra per metà composta da giovanissimi”

Una squadra di giovani con un tecnico altrettanto giovane. Così si presenta quest’anno l’Italiangas Airino basket Termoli, formazione che disputerà la serie C Silver in un girone con rivali abruzzesi e marchigiane. Sulla pagina Facebook della società, il nuovo tecnico Massimo Di Lembo ha fatto sapere che il roster di giocatori a disposizione è già praticamente definito e che grande spazio verrà dato alle nuove leve.

“Per una precisa scelta della società, condivisa anche da me, il roster per metà è composto da ragazzi del 2000, del 2001 e qualche 2002. L’altra metà è composta da giocatori di talento, tutti in grado di segnare e far segnare. Devo dire di essere molto soddisfatto. Sicuramente è rischioso ma credo che i giovani giocatori, purché di talento, purché guidati ed assistiti, e magari lasciati anche liberi di sbagliare qualche volta, possano dare molto”.

Il neo coach, passato in estate dal ruolo di giocatore simbolo dell’Airino a capo allenatore, ha aggiunto di aver “scelto giocatori che hanno delle caratteristiche precise che reputo funzionali al gioco che vorrei sviluppare, data la struttura della squadra. Mi aspetto che la mia squadra riesca a giocare una pallacanestro divertente ed efficace, che i ragazzi trovino la propria dimensione in una squadra ed in un campionato di alto livello per loro, e che riusciamo a competere al di là delle nostre aspettative. Gli obiettivi li scopriremo giocando partita per partita”.

Massimo Di Lembo non si è tirato indietro davanti alla domanda sulla convivenza in panchina col fratello maggiore Pino che gli farà da assistente. “Con lui allenatore e me in campo, insieme ai compagni degli anni passati, abbiamo raggiunto 4 finali consecutive. La responsabilità è tanta ma anche la voglia di far bene. Mi sarà di aiuto in tanti aspetti della gestione, mentre nelle idee di gioco ci siamo già confrontati negli scorsi anni”.