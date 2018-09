500mila euro per ristrutturare la Don Milani ma la palestra è inagibile, interpellanza di M5S

E’ diventato un caso e sarà discussa nel consiglio comunale di mercoledì 26 settembre.

La palestra della ‘Don Milani’ – come riportato ieri da Primonumero – è attualmente off limits, inagibile per via del materiale utilizzato per realizzare la pavimentazione: il parquet non è ignifugo. E il Comune, che ha già speso quasi 500mila euro per i lavori di adeguamento sismico dell’istituto di via Leopardi, dovrà stanziare altre risorse per sostituire il parquet con il linoleum per rispettare le prescrizioni in materia di antincendio e consentire agli alunni di svolgere regolarmente l’ora di ginnastica.

Ma c’è chi già parla di uno spreco di risorse. A pensarla così è il Movimento 5 Stelle e in particolare il consigliere comunale Luca Praitano che ha presentato una interpellanza urgenza al sindaco Antonio Battista. “Vogliamo capire di chi sono le responsabilità di quanto accaduto”, sottolinea l’esponente dell’opposizione pentastellata che aveva presentato una analoga interrogazione sulla palestra della scuola D’Ovidio, anche questa inagibile.