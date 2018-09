24 ore di pallavolo no stop: è record. Campobasso nel Guinness

L’ultimo scambio poco prima delle otto di sera. Ma l’impresa è stata compiuta alle ore 19 e 31: ieri – 23 settembre – Campobasso è entrata nel guinness grazie alla partita di pallavolo più lunga del mondo. Una sfida che si è svolta no stop per 24 ore, con 24 atleti protagonisti nel campo allestito in piazza Municipio e che non sono andati neppure a dormire pur di portare a termine la loro ‘missione’.

Schiacciate, battute e bagher senza interruzioni, di giorno e di notte, davanti ad un pubblico curioso ed entusiasta, che ha seguito numeroso la manifestazione organizzata a scopo benefico. Due gli obiettivi de ‘Il sorriso dei record’: raccogliere fondi per le famiglie povere e permettere a minori in difficoltà di poter praticare attività sportiva.