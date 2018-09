Licenziamenti al Pianeta: si tratta per salvare 35 dipendenti “ma la Regione è latitante”

Tra meno di un mese il supermercato del centro commerciale Pianeta manderà a casa 35 persone. La trattativa, serratissima, è in corso, ma gli spiragli per la salvezza di questi posti di lavoro sono davvero pochi.

“Soprattutto se la Regione Molise non si degna neppure di far sentire la propria voce come avvenuto ieri quando al tavolo con l’azienda c’eravamo solo noi sindacalisti e un funzionario. E’ una vergogna questo disinteresse da parte del governatore Donato Toma e dell’assessore Luigi Mazzuto”.

La denuncia è di Pasquale Guarracino (Uiltucs) e Daniele Capuano (Filcams Cgil) che questa mattina, 6 settembre, anche in nome e per conto di Stefano Murazzo (Fisascat Cisl) hanno indetto una conferenza stampa per rimarcare la scarsa attenzione da parte delle istituzioni politiche su una vertenza che coinvolge moltissimi lavoratori e le loro famiglie.

Come è noto il 5 luglio scorso Molisedea srl (la cooperativa di ex lavoratori che oggi gestisce l’ipermercato) e Conad Adriatico hanno avviato la procedura di licenziamento collettivo provocata, questa la versione dell’azienda, da crisi economica, calo del fatturato e concorrenza sempre più agguerrita. Il 1 ottobre scadrà anche l’ultima proroga del contratto di solidarietà col quale gli addetti alle vendite fanno i conti dal 2013, da quando, cioè, sono iniziati i guai al Pianeta.

“Dopo 45 giorni di trattativa – ammettono i due sindacalisti – la soluzione è ancora lontana. Molisedea ha confermato gli esuberi che saranno selezionati sulla base di tre criteri: anzianità, carichi familiari ed esigenze tecnico-organizzati. Da parte nostra stiamo facendo il massimo per evitarlo”.

Un primo risultato positivo potrebbe arrivare dagli incentivi all’esodo volontario. Una misura che dovrebbe portare chi, sapendo di rischiare, decide volontariamente di andare via magari perché ha già trovato un altro impiego o per reinventarsi una professione.

All’ipermercato lavorano 119 persone, 11 di queste sono già salve perché in ruoli apicali nella società Molisedea, quindi 108 sono quelle interessate dalla procedura di licenziamento. E’ tra loro che verranno mandate via le 35 persone ‘in più’.

Non appena sarà reso noto il numero di dipendenti che accetteranno l’esodo volontario bisognerà lottare per la restante parte. L’ipotesi potrebbe essere quella di una riduzione dell’orario di lavoro – una sorta di contratto di solidarietà ma con un nome diverso – che presenta, però, dei problemi.

“Chi lavora già part time, per esempio, con una riduzione ulteriore perderebbe gli assegni familiari”.

Il 17 settembre ci sarà un secondo e forse definitivo incontro in Regione. I sindacati premono affinché si rimetta mano alla legge sul commercio che prevedeva, tra le altre cose, degli incentivi per le aziende in crisi che continuano a investire in Molise. “Ma i soldi sono rimasti solo sulla carta, anche per questo sarebbe opportuno che l’assessore al Lavoro e il presidente della Regione partecipassero agli incontri visto che per il settore commercio fino a questo momento non hanno fatto ancora un bel niente”.