XXIII Rally del Molise, iscrizioni aperte alla gara

La gara, con sede a Campobasso, avrà l’organizzazione affidata a Prosevent e sarà in programma per l’ultimo fine settimana di settembre. Verranno riproposti scenari legati alla storia della competizione insieme ad alcune novità, buone a proseguire il rilancio fortemente voluto da Aci Campobasso.

Dal 31 agosto e fino al 24 settembre sono aperte le iscrizioni per il 23esimo Rally del Molise. In programma per il 29 e 30 settembre, la gara, una delle più apprezzate del centro Italia, ricca di storia, entra dunque nella sua fase decisiva. La gande novità è la gestione organizzativa, che Aci Campobasso ha delegato a Prosevent, con un obiettivo comune di tornare a vedere la gara in palcoscenici importanti.

L’evento, oltre che ad una forte impronta sportiva è pensato come importante traino per l’immagine del territorio e per la ricaduta economica nel comparto turistico, proprio derivante dai partecipanti e dagli appassionati ed addetti ai lavori al seguito. Infatti, il Rally del Molise è inserito in un Protocollo triennale siglato tra Aci e Regione Molise, iniziativa che prevede anche lo Slalom Città di Campobasso, intervento finanziato con le risorse Fsc 2014-2020 del Patto per lo Sviluppo della Regione Molise.

Rispetto all’anno scorso sono rimaste invariate la Prova Spettacolo del sabato sera in città a Campobasso di 1,990 chilometri, quest’anno proposta con la formula del duello tra due concorrenti (come accade adesso nelle prove di Campionato Italiano), e la celebre prova di “Busso” di 6,2 chilometri da ripetere tre volte, mentre verranno sostituite le prove di Casalciprano e Civitanova del Sannio, entrambe per frane presenti sui percorsi. Le altre prove saranno la “Bosco Macere” di 10,150 chilometri, per tre volte nella Valle del Tammaro, e la “Castelpetroso” di 7,450 chilometri, per due volte in provincia di Isernia, conferma dell’interesse ad abbracciare quanto più possibile il territorio molisano.

In totale, gli impegni competitivi saranno nove, per un totale di 65,940 chilometri sui 280,120 dell’intero tracciato.

La cerimonia di partenza avrà luogo alle 19,30 di sabato 29 settembre a Campobasso, in Corso Vittorio Emanuele II, poi i concorrenti andranno a sfidarsi sulla “piesse” spettacolo, prima di entrare nel riordinamento notturno. L’indomani, domenica 30 settembre, il primo concorrente uscirà dal riordinamento notturno alle 7 e da lì si assisterà al confronto vero e proprio su un percorso estremamente tecnico quanto esaltante, intervallato da tre riordinamenti ed altrettanti service area a Selvapiana. L’arrivo, sempre a Campobasso, in Corso Vittorio Emanuele II, sarà a partire dalle 18,30.