Vittorio Esposito torna in serie D e va a giocare in Puglia col Cerignola

Vittorio Esposito va a giocare in Puglia. Dopo una carriera fra Molise, Abruzzo e Marche, il 29enne fantasista di San Martino cambia regione e torna in serie D dopo la parentesi fra i professionisti con la Sambenedettese. Esposito ha firmato per l’Audace Cerignola, società che milita in serie D, girone H.

L’attaccante molisano è reduce da una stagione con la Sambenedettese in Serie C, con cui ha totalizzato 30 presenze e 3 gol. Ottime le due stagioni precedenti con la maglia del Matelica in D, sempre nelle Marche, con 44 presenze e 24 reti.

Nel suo passato Mafalda, Campobasso, Petacciato (quasi 100 gol in tre anni), Vasto, Termoli, Campobasso 1919, Sulmona, Giulianova e Olympia Agnonese. Quindi la decisiva esperienza a Chieti, nella stagione 2014/15, dove si è esaltato realizzando 17 reti in 27 gare. Da lì il salto in serie B a Pescara, dove però è andata male. Una presenza in Coppa Italia, un infortunio alla spalla e l’addio prematuro per tornare in D.