L’impatto è stato violentissimo. Probabilmente il conducente del furgone non ha fatto in tempo a frenare quando si è accorto del trattore davanti a lui sulla statale 17. Intorno alle 10 di questa mattina, 10 agosto, l’incidente all’altezza del bivio per San Massimo.

Sul posto sono arrivati nel giro di pochi minuti un’ambulanza inviata dal 118 e i Carabinieri di Bojano. Il personale sanitario ha trasportato urgentemente il conducente del trattore all’ospedale Cardarelli: le sue condizioni sarebbero gravi. Il mezzo agricolo infatti è rimasto particolarmente danneggiato dopo l’impatto, le cui cause sono al vaglio dei militari impegnati con i rilievi. Una distrazione, un malore o la velocità sostenuta: potrebbe essere una di queste la causa dell’incidente.

Durante lo svolgimento delle operazioni di soccorso e degli accertamenti di rito, traffico rallentato sulla statale 17, importante arteria che collega Campobasso a Isernia.