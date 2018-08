Il ponte del Liscione non riaprirà. Non subito, almeno. Servono altre verifiche, un monitoraggio più approfondito che escluda il rischio di cedimenti strutturali del viadotto con lo sciame sismico in corso.

E’ quanto emerso dal vertice che si è tenuto questa mattina, 20 agosto, in Prefettura a Campobasso: la Bifernina, dunque, rimarrà spezzata ancora per qualche giorno. Prudenza e cautela sono le parole d’ordine. Complice anche la recente tragedia causata dal crollo del ponte di Genova.

“Vogliamo ultimare i rilievi tecnici, ci sono campate del viadotto difficilmente raggiungibili e le operazioni stanno richiedendo più tempo del previsto anche se al momento non sono emerse criticità”.

Il presidente della Regione, Donato Toma è cauto ma anche rassicurante: “Tra mercoledì e giovedì le operazioni di controllo termineranno. Nulla sarà lasciato al caso, vengono ispezionate le strutture di tutti i viadotti della Bifernina, si monitorano assi e tenuta. Una volta conclusa questa fase i dati saranno elaborati da un software così da decidere se aprire e in che modo”.

L’ipotesi del governatore è che il viadotto possa aver bisogno di qualche lavoro di manutenzione e dunque la Bifernina potrebbe essere riaperta per la fine della settimana ma con dei semafori.

“Per l’inizio del nuovo anno erano già previsti degli interventi sganciati dal terremoto. Potrebbe essere l’occasione per unire le due cose e mettere in sicurezza la diga. I controlli sono così approfonditi che alla fine avremo una specie di collaudo”.

Per quanto riguarda la viabilità invece e il problema isolamento di comuni come Guardialfiera Toma ha detto che in mattinata partiranno i lavori sulla provinciale che è al momento l’unica strada per raggiungere il piccolo comune che affaccia sul lago artificiale. Il sindaco Vincenzo Tozzi proprio a Primonumero ieri spiegava che la “vecchia provinciale in direzione Casacalenda utilizzata per entrare in paese è pericolosa perché piena di buche ed erbacce”.

“La sistemiamo oggi – ha annunciato Toma – ho già incontrato il sindaco”.

IL CAPO DELLA PROTEZIONE CIVILE IN MOLISE

Domani, martedì 21 agosto, intanto è attesa la visita del capo della Protezione civile. Angelo Borrelli (nella foto dell’Ansa) sarà prima a Campobasso e poi a Guglionesi. Prima tappa nel capoluogo alle 10, seconda tappa alle 15: questo il cronoprogramma.

“Sin dai primi istanti della scossa dell’11 agosto scorso, assieme al Governo e al presidente del Consiglio dei Ministri stiamo seguendo con attenzione quello sta succedendo in Molise, siamo in costante contatto con il presidente della Regione”, ha detto in una intervista telefonica rilasciata a Teleregione. “Abbiamo seguito l’attività di assistenza alla popolazione. Alle 10 sarò in Prefettura per un vertice con il presidente della Regione Molise”.

Poi si è soffermato sulla situazione: “Come è emerso anche dalla Commissione grandi rischi, c‘è una sequenza sismica che mostra un rapido e progressivo aumento del tasso di sismicità dall’11 agosto. Ci sono prudenza e un’attività da mettere in campo per la popolazione, soprattutto per coloro che vivono in abitazioni antiche o storiche e dunque più vulnerabili dal punto di vista della fragilità delle strutture. Per ora non ci sono stati grandi danneggiamenti e domani vedremo direttamente di persona come stanno le cose”.